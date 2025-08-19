ABD'de yeni "mesajlaşma" skandalı: Gümrük yetkilileri, gizli bilgilerin olduğu gruba rastgele birini ekledi

ABD Göç ve Gümrük Muhafaza (ICE) ajanlarının mesaj grubunun adı “Mass Text” idi ve içinde “Field Operations Worksheet” başlıklı ICE belgesi bulunuyordu.

Bu belgede, ajanların aradığı ve sınır dışı etmeye çalıştığı mahkum bir cinayet girişimi zanlısı hakkında ayrıntılı bilgiler yer alıyordu. Ayrıca ajanların, DMV verileri ve plaka okuyucu sistemleri gibi kaynaklardan yararlandıkları ortaya çıktı.

"SABIKA KAYITLARINI GÖRÜNCE ŞOK OLDUM"

Gruba yanlışlıkla eklenen kişi, olayla ilgili açıklamasında “Başta mesajların ev geliştirme, araç sigortası veya kredi reklamı gibi spam olduğunu sandım. Sonra sabıka kaydını ve plaka numaralarını görünce şok oldum" ifadelerini kullandı.



Bu olay, geçen yıl ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in gizli savaş planlarını bir grup mesajında paylaştığı Signal skandalını hatırlattı.