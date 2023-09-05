ABD'de yılın başından bu yana en az 484 toplu silahlı saldırı oldu

EN AZ 4 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ SALDIRILAR DAHİL EDİLDİ

Arşiv, 2022'de yaklaşık 645, 2021'de ise 690 toplu silahlı saldırı düzenlendiğini raporlamıştı. Yine kayıtlara göre, geçen yılın aynı döneminde ülkede 455 toplu silahlı saldırı yaşanmıştı.



Silah Şiddeti Arşivi, "toplu silahlı saldırı" tanımlamasında Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) kriterlerini baz alıyor. Buna göre tek bir olayda saldırgan haricinde en az 4 kişinin yaşamını yitirdiği veya yaralandığı silahlı saldırılar "toplu silahlı saldırı" olarak değerlendiriliyor. Bu tanımlamaya kar amaçlı suç faaliyetleri, bireysel husumet veya çete olayları, aile cinayetleri ve benzeri şiddet içerikli olaylar dahil edilmiyor.