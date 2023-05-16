ABD'de yine bir silahlı saldırı: 3 ölü

ABD'de 7 Mayıs'ta 8 kişinin ölümüyle sonuçlanan alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırının ardından bugün de New Mexico eyaletinin Farmington şehrinde bir silahlı saldırı daha meydana geldi.



Farmington Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği, saldırıya karşılık veren 2 polis memurunun da yaralandığı belirtildi.



Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun stabil olduğu, silahlı saldırganın ise olay yerinde polis tarafından etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.



Saldırı nedeniyle Farmington Okul Bölgesi yönetiminin, şehirdeki tüm okullara giriş ve çıkışları bir süre durdurduğu, olayda öğrencilerin ve okul çalışanlarının herhangi bir zarar görmediği duyuruldu.



Saldırganın kimliği ve olayın nedeni konusunda herhangi bir detay paylaşılmazken, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.



Yaklaşık 46 bin nüfuslu Farmington, New Mexico eyaletinin başkenti Santa Fe'nin yaklaşık 320 kilometre kuzeybatısında yer alıyor.

ABD'de alışveriş merkezine silahlı saldırı: 8 ölü, 7 yaralı Haberi Görüntüle 7 MAYIS'TA AVM SALDIRISINDA 8 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ



ABD'de 7 Mayıs'ta Texas eyaletinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda, bir alışveriş merkezine giren saldırgan, 8 kişiyi öldürmüş, 7 kişiyi de yaralamıştı. Allen Premium Outlets isimli alışveriş merkezinde, insanlara rastgele ateş eden saldırganın, etkisiz hale getirildiği aktarılmıştı.