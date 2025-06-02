ABD'de yine saldırı: FBI'dan "terör saldırısı" açıklaması

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI, olayın terör saldırısı olarak değerlendirildiğini de açıkladı. 45 yaşındaki saldırgan hafif şekilde yaralandı. Hastanedeki sağlık kontrolünün ardından gözaltına alındı.

Saldırıda yaşları 67 ve 88 arasında olan 6 kişi yaralandı. Vücudundan yanıklar oluşan 6 yaralıdan birinin durumu ağır.

FBI DİREKTÖRÜ: HEDEFLİ BİR TERÖR SALDIRISI

FBI Direktörü Kash Patel, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Boulder, Colorado’daki hedefli bir terör saldırısından haberdarız ve olayı tam kapsamlı şekilde soruşturuyoruz” dedi.

FBI Direktörü ayrıca, “Ajansımız ve yerel kolluk kuvvetleri hâlihazırda olay yerinde, daha fazla bilgiye ulaşıldıkça kamuoyuyla paylaşacağız” ifadelerini kullandı.



Saldırının niteliğine ilişkin henüz resmi bir detay paylaşılmazken, Boulder Polis Departmanı “Bir saldırı ihbarı üzerine olay yerine intikal ettik, çok sayıda mağdur olduğu yönünde bilgiler var" açıklamasında bulundu.



Yetkililer, saldırının arka planına ilişkin detayların ilerleyen saatlerde paylaşılacağını belirtti. Güvenlik önlemlerinin artırıldığı kentte soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülüyor.