ABD'de yine saldırı: FBI'dan "terör saldırısı" açıklaması
Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletinde bir kişi, İsrail destekçisi grubun gösteri yaptığı alana yanıcı madde ile saldırdı. Saldırgan yakalanırken, 1'i ağır 6 kişi yaralandı. FBI Direktörü, "hedefli bir terör saldırısı" olarak nitelendirilen olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.
Boulder kentinde saldırgan, İsrail yanlısı gruba ev yapımı alev silahıyla saldırdı. Ardından üzerlerine molotof kokteyli fırlattı.
Saldırıda yaşları 67 ve 88 arasında olan 6 kişi yaralandı. Vücudundan yanıklar oluşan 6 yaralıdan birinin durumu ağır.
Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI, olayın terör saldırısı olarak değerlendirildiğini de açıkladı. 45 yaşındaki saldırgan hafif şekilde yaralandı. Hastanedeki sağlık kontrolünün ardından gözaltına alındı.
FBI DİREKTÖRÜ: HEDEFLİ BİR TERÖR SALDIRISI
FBI Direktörü Kash Patel, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Boulder, Colorado’daki hedefli bir terör saldırısından haberdarız ve olayı tam kapsamlı şekilde soruşturuyoruz” dedi.
FBI Direktörü ayrıca, “Ajansımız ve yerel kolluk kuvvetleri hâlihazırda olay yerinde, daha fazla bilgiye ulaşıldıkça kamuoyuyla paylaşacağız” ifadelerini kullandı.
Saldırının niteliğine ilişkin henüz resmi bir detay paylaşılmazken, Boulder Polis Departmanı “Bir saldırı ihbarı üzerine olay yerine intikal ettik, çok sayıda mağdur olduğu yönünde bilgiler var" açıklamasında bulundu.
Yetkililer, saldırının arka planına ilişkin detayların ilerleyen saatlerde paylaşılacağını belirtti. Güvenlik önlemlerinin artırıldığı kentte soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülüyor.
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