ABD'de yine uçak kazası: Kapısı açık havalanan küçük uçak otoparka çakıldı

Yetkililere göre uçak, pazar günü öğleden sonra planlandığı gibi havalanmış, ancak kapısının açık olması nedeniyle hemen geri dönmek istemişti. Hava trafik kontrol kayıtlarından aktarılan bilgilere göre, pilotun acil iniş yapmak için dönüş talebinde bulunduğu, ancak açık kapaktan kaynaklanan rüzgar gürültüsü nedeniyle telsiz bağlantısında sorun yaşandığı duyuldu.



Hava trafik kontrolörlerinden biri, "Çekilin... Uçak terminalin hemen arkasındaki otoparkın ağaçlık alanında yere düştü." ifadeleriyle durumu raporladı.



OTOPARKTAKİ ARAÇLAR ALEV ALDI



Düşen uçak, büyük bir yangına yol açarken, otoparktaki birçok araç alevler içinde kaldı. Olay yerine hızla sağlık ekipleri, ambulanslar ve itfaiye sevk edildi. Yetkililer, kazada çok sayıda yaralı bulunduğunu ve bazı mağdurların yanık tedavisi gördüğünü bildirdi.



Olay yerinden gelen görüntülerde, Beechcraft A36TC olduğu tahmin edilen uçağın otoparkta park halindeki araçlarla birlikte yanmaya başladığı görüldü.

Uçağın yere çakılmasının ardından yoğun siyah dumanlar yükseldi.



Kazanın yaşandığı otoparkın, havaalanına yalnızca iki sokak uzaklıkta ve bir huzurevine hizmet verdiği belirtildi. Yetkililer, uçakta kaç kişinin bulunduğuna dair net bilginin henüz teyit edilemediğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.