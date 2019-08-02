ABD'nin Baltimore Havalimanı'nda güvenlik görevlileri, yolcunun bagajının içinde kullanılmış bir füze atar buldu.
Amerikan Hava Kuvvetleri mensubu bir yolcunun füze atarı, "Hatıra olarak evine götürdüğü" ortaya çıktı.
Füze ateşlenmiş olduğundan herhangi bir patlayıcı içermeyen fırlatıcıya güvenlik sebebiyle el konuldu.
Bomba ekipleri tarafından incelenecek füze fırlatıcı, güvenli olduğu kanıtlanırsa sahibine iade edilecek.
Baltimore Havalimanı'nda salı günü de benzer bir olay yaşanmış, güvenlik araması sırasında yolculardan birinin bavulundan füze atar çıkmıştı.
ABD'de yolcu bagajında yine füze atar bulundu
NTV HaberDünya
ABD'nin Baltimore Havalimanı hafta başında bir bagajdan çıkan füze atar ile dünya manşetlerine taşınmıştı. Aynı havalimanında bagajdan yine füze atar çıktı.
ABD'nin Baltimore Havalimanı'nda güvenlik görevlileri, yolcunun bagajının içinde kullanılmış bir füze atar buldu.