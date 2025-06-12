ABD'de yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıktı

ABD'nin Massachusetts eyaletinde yer alan Boston kentindeki Boston Logan Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan JetBlue Havayolları'na ait yolcu uçağı pistten çıktı.

Chicago'daki O'Hare Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Airbus A220-300 tipi uçak, çim alanda durdu.

Yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmazken, havalimanında güvenlik amacıyla uçuşlar birkaç saatliğine durduruldu.