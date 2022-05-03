ABD'de Yüksek Mahkeme kadınlara kürtaj hakkı tanıyan kararı iptal edebilir

Haberler - NTV Haber 03.05.2022 - 17:36
ABD'de Yüksek Mahkeme'den sızdırılan bir görüş taslağı ülkeyi karıştırdı. Mahkeme 50 yıldır kadınlara ülke genelinde kürtaj hakkı tanıyan kararı iptal etmeyi planlıyor.
Yüksek mahkemenin kürtaj karşıtı karar vermesi halinde, kürtaj serbestisi eyalet yönetimlerinin inisiyatifine bırakılacak.
Bu durumda cumhuriyetçilerin kontrolündeki onlarca eyalette kürtajın yasaklanması bekleniyor. Sızıntının ardından birçok eyalette protesto gösterileri düzenlendi.
ABD Başkanı Biden da sızdırılan metnin Yüksek Mahkemenin nihai kararı olup olmadığının bilinmediğini vurguladı.
Biden "Kürtaj kararı kadınlara ait olmalı" diyen ABD Başkanı, kasım ayındaki ara seçimleri işaret etti. "Seçmenler kendilerine kürtaj hakkı sağlayacak siyasetçilere oy vermeli" dedi.
Kararın açıklanmasının ardından ülke genelinde büyük protesto gösterileri bekleniyor.