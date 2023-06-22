ABD'de zehirli yosunlar, yüzlerce balina ve deniz aslanının ölümüne neden oldu

BBC'nin ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin (NOAA) verilerine dayandırdığı haberine göre, haziran ayında California'nın güney sahillerinde 1000'den fazla deniz hayvanı öldü ya da hastalandı.



Bu durumun nedeninin bölgede ortaya çıkan zehirli yosunlar olduğuna işaret eden uzmanlar, bu yüzden yüzlerce deniz aslanı ve balinanın öldüğünü belirtti.



Zehirli yosunların mevsimsel olduğunu kaydeden uzmanlar, iklim değişikliğinin bu sorunu büyütebileceği uyarısında bulundu.

"BİRÇOK KİŞİ SAHİLDE YÜRÜRKEN ÖLÜ HAYVANLARA RASTLIYOR"



Güney California Üniversitesinde biyolojik bilimler alanında çalışan akademisyen David Caron, "Birçok kişinin sahilde yürürken hasta ya da ölü hayvanlara rastladığını duyuyorum." ifadesini kullandı.

