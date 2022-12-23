ABD'de 1 kişiye aynı anda 6 büyük ikramiye vurdu

ABD'de Vietnam gazisi Raymond Roberts'ın aldığı 6 şans oyunu biletinin hepsine büyük ikramiye çıktı.

ABD'de 1 kişiye aynı anda 6 büyük ikramiye vurdu

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'de bir kişi aynı numaraları 20 yıl boyunca loto kuponuna yazdı.

Son seferinde altı farklı kupona birden yazan adama talih kuşu kondu.

Ömür boyu yılda 25 bin dolar lotosunu kazanan talihli beş kuponu nakit olarak aldı.

Kalan kuponu ise yıllık ödemeler halinde alacak. Şanslı adamın eline tek seferde 2 milyon dolar geçti.

BBC'nin haberine göre, 20 yıldır şans oyunları oynayan Roberts, 15 Aralık'ta Massachusetts'daki bir bayiden 6 bilet satın aldı.

ABD'de 1 kişiye aynı anda 6 büyük ikramiye vurdu - 1

Roberts'ın, doğum günleri ve yıl dönümlerindeki sayıların kombinasyonundan oluşturarak seçtiği 6 biletin hepsine büyük ikramiye vurdu.

Vietnam gazisi Roberts, yaklaşık 2 milyon dolar ile kendisine 20 yıl boyunca yapılacak yıllık 25 bin dolarlık ödemenin sahibi oldu.

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