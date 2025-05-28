ABD'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 5 kişi vuruldu

ABD’nin Connecticut eyaletinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı.

Connecticut'ın Waterbury bölgesinde bulunan Brass Mill Center Alışveriş Merkezi'ndeki olayın bir tartışma sonucu başladığı ve kimliği henüz belirlenemeyen 20'li yaşlarda bir kişinin ateş açarak 5 kişiyi vurup kaçtığı açıklandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, olay yerindeki incelemelerini sürdüren yetkililer saldırganın yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldığını duyurdu.