ABD'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 5 kişi vuruldu
Amerika'nın Connecticut eyaletindeki Waterbury bölgesinde bir AVM'de silahlı saldırı düzenlendi. 20'li yaşlardaki saldırganın 5 kişiyi vurduğu açıklandı.
ABD’nin Connecticut eyaletinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı.
Connecticut'ın Waterbury bölgesinde bulunan Brass Mill Center Alışveriş Merkezi'ndeki olayın bir tartışma sonucu başladığı ve kimliği henüz belirlenemeyen 20'li yaşlarda bir kişinin ateş açarak 5 kişiyi vurup kaçtığı açıklandı.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, olay yerindeki incelemelerini sürdüren yetkililer saldırganın yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldığını duyurdu.
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