ABD'de başkanlık yarışı: Seçmenler kime daha çok güveniyor?

ABD'de yapılan anket, 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde seçmenlerin Demokratların Başkan adayı Kamala Harris'e "demokrasiye bağlılık ve disiplin" konusunda daha çok güvendiğini ortaya koydu. Anket, ekonomi ve göç konusunda ise Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın önde olduğunu gösterdi.

ABD'de başkanlık yarışı: Seçmenler kime daha çok güveniyor?
ABD'de seçim anketi: Harris, "salıncak eyaletlerde" Trump'ı geride bıraktı

ABD'de seçim anketi: Harris, "salıncak eyaletlerde" Trump'ı geride bıraktı

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Associated Press'in (AP) NORC Halkla İlişkiler Merkezi ile yaptığı ankette, 8-12 Ağustos'ta 1164 kişiye başkanlık seçimlerine ilişkin adaylar hakkında sorular yöneltildi.

Anket sonuçları, 'li yetişkinlerin neredeyse yarısının "demokrasiye bağlılık ve disiplin" özelliklerinin Kamala Harris'i daha iyi tanımladığını düşündüğünü gösterirken, 10 kişiden yalnızca 3'ünün bu konuda 'a daha çok güvendiğini ortaya koydu.

Ayrıca, 10 kişiden 4'ü Harris'i "dürüst" olarak tanımlarken, bu oranın Trump için yüzde 24 olduğu ifade edildi.

İki parti adayı da "güçlü lider olma ve kriz yönetimi" konusunda ankette eşit oranda onay aldı.

TRUMP "EKONOMİ VE GÜÇ" KONUSUNDA ÖNDE

Halkın yüzde 45'i Trump'ın ekonomiyi daha iyi yöneteceğini söylerken, yaklaşık yüzde 38'i ise Harris'i bu konuda daha güçlü buldu.

Göç konusunda ise ankette, adaylar arasında ekonomiye benzer bir fark çıktı.

Irk, kürtaj politikası ve sağlık hizmetleri konusunda ankete katılanların yarısı Harris'in "daha iyi bir iş çıkaracağını" düşünürken, 10 kişiden yalnızca 3'ü Trump'ı bu konuda daha yetkin bulduğunu söyledi.

GAZZE KONUSU DA MASADA

Her 10 Demokrat Partiliden yalnızca 6'sı Gazze konusunda Harris'in Trump'tan daha iyi bir performans sergileyeceğini düşünüyor.

Gazze politikasına ilişkin söz konusu oran, Harris'in ankette Demokratlar tarafından en zayıf görüldüğü alan oldu.

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