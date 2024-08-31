ABD’de Batı Nil Virüsü alarmı! 2 kişi hayatını kaybetti

ABD’nin New Jersey eyaleti sağlık yetkilileri Batı Nil Virüsü nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Wisconsin eyaletinden Perşembe günü yapılan açıklamada ise 2 kişinin Batı Nil Virüsü sebebiyle öldüğü ifade edildi.

Açıklamada, Wisconsin'de her yıl ortalama 18 Batı Nil Virüsü vakası bildirildiğini ve virüsün bu yıl sivrisineklerde, hayvanlarda ve kanlarında Batı Nil virüsü pozitif çıkan sağlıklı kan bağışçılarında tespit edildiğine dikkat çekildi.

Illinois eyaletinde son yedi günde üç kişinin test sonucu pozitif çıktı, yerel yetkililer testi pozitif çıkan bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne göre 33 eyalette 2024'te 289 Batı Nil Virüsü vakası kaydedildi.



BATI NİL VİRÜSÜ NEDİR?



Batı Nil virüsü, arbovirüs grubunda yer alan virüslerin neden olduğu ve en sık enfekte sivrisineklerle bulaşan bir hastalıktır.

İlk kez 1937 yılında Uganda'da tanımlanan ve o günden itibaren dünyaya yayılan Batı Nil Virüsü, kuşları ısıran sinekler aracılığıyla insanlara bulaşıyor.

Batı Nil virüsü ABD'de ilk kez 1999 yılında New York'ta rapor edilmiştir. Yavaş yavaş ülke geneline yayılmıştır.

İnsanların çoğu Batı Nil Virüsü ile enfekte sivrisineğin ısırması ile hastalanırlar. Sivrisinekler virüsü kanıyla beslendikleri kuşlardan alarak insanlara ve diğer hayvanlara bulaştırırlar.