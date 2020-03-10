ABD'de corona virüs vakasının çıktığı gemiye, yolcusundan 1 milyon dolar tazminat davası

ABD'de Kaliforniya açıklarında yeni tip corona virüs (Covid-19) vakaları nedeniyle 5 gün bekletildikten sonra Oakland kentinde limana yanaşan 3 bin 500 kişilik yolcu gemisindeki bir çift, yolcuların ''doğru düzgün taramadan geçirilmeyerek güvenliğin tehlikeye atıldığı'' gerekçesiyle şirkete 1 milyon dolardan fazla tazminat davası açtı.



Gemide bulunan Floridalı bir çift, ''kar amacı güden şirketin yolcuların güvenliğini tehlikeye attığını'' iddia etti ve corona virüse yakalanma korkusuyla gemide bekledikleri sürede ''travma yaşadıkları'' gerekçesiyle Los Angeles'ta şirket aleyhine 1,38 milyon dolar tazminat davası açtı.



Gemi, dün Oakland Limanı'na demirlemiş, tahliye edilen yolcular arasında ABD vatandaşı olanlar, 14 günlük karantina için California, Texas ve Georgia eyaletlerindeki karantina için kullanılan askeri üslere, yabancı ülke vatandaşları ise kendi ülkelerine gönderileceği açıklanmıştı.



Öte yandan ABD'de genelinde Covid-19'un görüldüğü 34 eyalette vaka sayısı 700 geçti, 26 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.



Okullar bahar tatilini uzatırken, bazı üniversiteler de derslerin online verilmesi kararı aldı.



ABD'li e-ticaret devi Amazon ise, en fazla corona virüs vakasının görüldüğü New York'ta ve New Jersey'de çalışanlarından evden çalışmasını istedi.



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