ABD'de erkekler corona virüs kısır bırakır korkusuyla sperm merkezlerine başvurdu

Dünyayı kasıp kavuran corona virüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD’de hizmet veren sperm dondurma kliniklerinde patlama yaşandığı belirtildi. Başvurulardaki hızlı artışın nedeninin ise corona virüsün (Covid-19) erkekleri kısır bırakacağı endişesinden kaynaklandığı ortaya çıktı.

DHA 14.04.2020 - 15:14

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Kürsel tehdit haline gelen ve Çin'in Vuhan kentinde başlayan corona virüs salgınında en çok ölüm vakasının meydana geldiği ABD'de erkekleri kısırlık korkusu sardı. 

Amerika'nın bazı önde gelen sperm dondurma klinikleri, satışlarında yüzde 20 yükselme olduğunu belirtti. Corona virüsün ‘kısırlığa’ neden olduğuna dair herhangi bir çalışma olmamasına rağmen, erkeklerin bu konuda endişe ettiklerini belirtildi.

KADINLAR DA KORKUYOR

ABD’de bu konuda çalışma yapan ve önde gelen bir klinikte çalışan yetkili, erkeklerde salgın sebebiyle oluşan korkunun bilimsel çalışmalara dayanmadığını açıkladı.

New York’ta hizmet veren başka bir klinik ise başvuruların sadece erkeklerden gelmediğini ve kadınlarında aynı kısırlık korkusunu yaşadığını vurgulayarak, yüzlerce Amerikalı erkeğin spermlerini dondurma kararı aldığını açıkladı.

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