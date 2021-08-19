ABD'de güvenlik alarmı: Şüpheli gözaltına alındı

Kongre yakınlarında bomba ihbarı yapıldı. Başkent Washington'da alarm durumuna geçildi.



Amerika Birleşik Devletleri'nde kamyonetini Kongre kütüphanesi yakınlarında park eden Floyd Ray Roseberry, aracında bomba olduğunu iddia etti.



Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yakınlardaki binalar tahliye edildi.



Sosyal medyada daha önce aşırı sağcı paylaşımlar yaptığı anlaşılan Roseberry, Başkan Joe Biden ile telefonda görüşmek istediğini söyledi.



Polis, aracında bomba olduğunu iddia eden şüpheliyi yaklaşık 5 saat süren pazarlığın ardından teslim olmaya ikna etti.



49 yaşındaki şüphelinin eylemi tek başına gerçekleştirdiği düşünülüyor. Polis araçta patlayıcı olup olmadığının araştırıldığını açıkladı. Rozberi'nin sabıkası olduğu ancak ciddi suçlar olmadığı bildirildi. Saldırganın neden böyle bir eylem gerçekleştirdiği ise bilinmiyor.



Donald Trump'ın destekçilerinin ABD Kongre Binası'na düzenlediği baskının ardından bölgeye yerleştirilen güvenlik duvarları Temmuz ayında kaldırılmıştı.