ABD'de hasta nakil uçağı düştü: 4 kişi öldü

ABD'nin Arizona eyaletinde hasta nakleden uçak düştü.

Bölgedeki yerli kabilelerden Navajo Milleti polisinin açıklamaya göre Chinle bölgesi yakınlarındaki kaza öğle saatlerinde meydana geldi.



Buna göre bir hastayı nakletmek üzere yola çıkan uçak iniş sırasında düştü ve taşıdığı 4 kişi hayatını kaybetti.



Federal Havacılık İdaresi'nden yapılan açıklamada ise uçakta 2 pilot ve 2 sağlık çalışanının bulunduğu belirtildi.



ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB), uçağın "Beechcraft" tipi olduğunu ve kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.