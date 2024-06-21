ABD'deki Charlotte Douglas Uluslararası Havalimanı'nda yangın

ABD'deki Charlotte Douglas Uluslararası Havalimanı'ndaki eski hava trafik kontrol kulesinde yıkım sırasında yangın çıktı.

ABD'deki Charlotte Douglas Uluslararası Havalimanı'nda yangın

'nin Kuzey Karolina eyaletinde yer alan Charlotte Douglas Uluslararası 'ndaki eski hava trafik kontrol kulesinde yıkım sırasında yangın çıktı.

Yetkililer, yangın nedeniyle kontrol kulesinde 4 inşaat işçisinin kısa süreliğine mahsur kaldığını ancak kendi başlarına herhangi bir yara almadan kurtulduklarını ifade etti.

İtfaiye ekipleri yangını 10 dakikada kontrol altına alırken, havalimanı operasyonlarında aksama yaşanmadı.

Yangına yıkım sırasında kazara asansör boşluğundaki yalıtım malzemesine düşen sıcak cürufun neden olduğu belirlendi.

DÜNYA HABERLERİ

İsrail: Lübnan'dan gönderilen "şüpheli hava cismi" durduruldu

İsrail: Lübnan'dan gönderilen "şüpheli hava cismi" durduruldu

Netanyahu: "ABD silah temin ederse şahsıma yönelik saldırılara katlanırım"

Netanyahu: "ABD silah temin ederse şahsıma yönelik saldırılara katlanırım"

ABD'den Rus şirketi Kaspersky'nin yazılımlarının satışına yasak

ABD'den Rus şirketi Kaspersky'nin yazılımlarının satışına yasak

Birleşmiş Milletler'den Mavi Hat boyunca ateşkes çağrısı

Birleşmiş Milletler'den Mavi Hat boyunca ateşkes çağrısı

ABD'den Netanyahu'nun silah sevkiyatı iddialarına tepki

ABD'den Netanyahu'nun silah sevkiyatı iddialarına tepki

Rusya'da iki petrol rafinerisine drone saldırısı

Rusya'da iki petrol rafinerisine drone saldırısı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...