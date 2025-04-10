ABD'deki çocuk pornosu soruşturması: Çete lideri Türkiye'de mi?

ABD'de polis yetkilileri, 7 Nisan'da yaptıkları açıklamada, devam eden uluslararası bir çocuk cinsel istismarı soruşturması kapsamında yedi Florida sakininin tutukladığını açıkladı. Çete, aralarında bir Türk'ün de bulunduğu 10 kişiden oluşuyor.

Şüphelilerin tümü, çocuk pornosu bulundurmak ve yaymakla suçlanan bir şebekenin üyesi olarak nitelendirildi. Florida Başsavcısı James Uthmeier, soruşturmaya ilişkin bilgi verirken, söz konusu kişilerin görüntüleri sosyal medya platformu TikTok aracılığıyla satın aldığını belirtti. Şebekenin elebaşının Türkiye'nin Adana şehrinde yaşadığı iddia ediliyor.

MİLYONLARCA FOTOĞRAF VE VİDEO



Çetenin elebaşı olarak nitelendirilen Mehmet B. için bir tutuklama emri çıkarıldığı ve Florida'ya iadesi için çalışmaların başlatıldığı aktarıldı.



Soruşturma kapsamında şebekeye sızan gizli ajanlardan biri, yaklaşık 1 milyon 200 bin video ve fotoğraftan oluşan 6,7 terabaytlık çocuk pornosu satın almayı başardı.

KAYIP ÇOCUKLARIN FOTOĞRAFLARI

Savcılığın soruşturmasını yürüten Rita Peters, video ve fotoğraflarda yer alan çocukların isimlerinin Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi'nde bulunan ve insan ticareti mağduru olan çocuklar olduğunu söyledi. Kolluk kuvvetleri, bir belge izi oluşturmak için çok sayıda şirkete celp göndermeye başladı. Peters'in verdiği bilgi, fotoğraf veya videoları paylaşılan çocukların, Türkiye'deki kayıp çocuklar olabileceğini kuşkusunu da yarattı. Bu görüntülerden kayıp çocukların izleri de bulunabilir. Bu ayrıntının soruşturmayla netleşmesi bekleniyor.

Adana'daki oturduğu belirtilen Mehmet B.'nin, Almanya'da kurulu görünen bir internet sitesinden de asıl trafiği yürüttüğü belirlendi ve bu site kapatıldı. Çetenin 100 dolar karşılığı video ve fotoğraf sattığı aktarıldı.

ŞEBEKE NASIL BELİRLENDİ?

Soruşturma, Temmuz 2024'te, ABD'li bir ajanın çocuklara yönelik cinsel istismar içerikleri satan birini keşfetmesinin ardından başladı.



New Jersey'li 39 yaşındaki şüpheli Krunalkumar Modi, 100 kez çocuğa cinsel ilişki teşviki, beş kez eyalet dışına çocuk cinsel istismarı materyali iletme, beş kez müstehcen materyal dağıtma ve iki kez çift yönlü iletişim cihazının yasadışı kullanımı suçlamasıyla yargılandı.

TÜRK ŞÜPHELİ "JOHN DE VIL" LAKABINI ALMIŞ



Daha sonra yetkililer Modi'nin "John De Vil" liderliğindeki daha büyük bir dağıtım şebekesinin parçası olduğunu da ortaya çıktı.



"John De Vil" resmi olarak şu anda Türkiye'nin Adana kentinde ikamet eden Mehmet B. olarak tanımlandı.



ABD'li yetkililer tarafından yayınlanan bir açıklamaya göre, Mehmet B.'nin birkaç çalıntı kimliği bulunuyor.

FLORIDA'DAKİ MÜŞTERİLERİ TUTUKLANDI



Soruşturma çocuk istismarı şebekesinin Florida'da ikamet eden yedi "müşterisinin" tutuklanmasıyla sonuçlandı.



"Müşteriler" şu anda çocuk cinsel istismarı materyali satın almak ve iki yönlü iletişim cihazının yasadışı kullanımıyla suçlanıyor.

ÇOCUK İSTİSMARI ŞEBEKESİ



Soruşturmayı yürüten Başsavcı James Uthmeier, "Çocuk cinsel istismarı materyallerinin TikTok gibi uygulamalarda açıkça üretilmesi iğrenç. Bu büyük sosyal medya şirketlerinin üzerlerine düşeni yapmaları için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu sapkın ağı ortaya çıkaran ortaklarımıza minnettarım." diye konuştu.



Adana'da yaşayan Mehmet B.'nin yakalanmasının ardından "gasp, kara para aklama, çocuğun cinsel performansını teşvik etme, çocuk cinsel istismarı materyali satma, çocuk cinsel istismarı materyalini eyalet dışına iletme ve müstehcen materyal dağıtma gibi suçlamalarla yargılanacağı ifade edildi. Mehmet B. için 400 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Çetenin diğer elemanları ise 40 yıl hapis istemiyle yargılanacak.

