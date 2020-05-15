ABD'deki evsiz sayısında rekor artış yaşanabilir

ABD'de evsizliği azaltmaya yönelik çalışmalar yapan Community Solutions, ülkede artan işsizliğin evsiz sayısına olası etkileri konusunda bir rapor yayımladı. Rapora göre, ABD'de bu yıl evsiz sayısının yüzde 40 ile 45 arasında artabileceği öngörülüyor.

Yayınlanan rapor, ABD'de işsiz sayısı ile evsiz sayısı arasındaki tarihsel korelasyondan yola çıkarak hazırlandı. ABD'de işsizlikteki her yüzde 12lik artış, evsiz sayısını onbinde 0.65 oranında artırıyor.

Raporu değerlendiren ve aynı zamanda Newark Belediye Başkanı Kenneth Gibson'ın eski yardımcısı olan Profesör Brendan O'Flaherty, işsizliğin bu şekilde devam etmesi durumunda 800 binden fazla Amerikalının evsiz kalacağını söyledi.

Raporda, ''Bu eşi görülmemiş bir şey. Salgını yaşayan hiçbir ülkede bir ay içerisinde işsizlik yüzde 10 artmadı'' ifadeleri yer aldı.

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