ABD'deki Filistin eylemlerinin öncüsü Halil, göstericilerin gizliliği için dava açtı

The New York Times'ın (NYT) haberine göre, Temsilciler Meclisi Komitesi'nin Filistin'e destek gösterilerine katılan öğrencilerin disiplin kayıtlarını talep etmesi üzerine Halil, Columbia'daki 7 öğrenciyle birlikte harekete geçti.



Halil ve 7 öğrenci, Filistin'e destek gösterisine katılan öğrencilerin bilgilerinin Temsilciler Meclisi Komitesi'yle paylaşılmaması için dava açtı.



Üniversitenin öğrenci mahremiyetini korumakla yükümlü olduğunu belirten öğrenciler, mahkemeden davaya isimsiz olarak veya takma isimler kullanarak devam etmelerine izin vermesini talep etti.



Öğrenciler, komitenin yüzlerce öğrencinin ve akademisyenin kişisel bilgilerini ele geçireceğini ve bu bilgileri "kişileri taciz ve tehdit etmek için kullanılabileceğini" belirtti.



TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDEN AÇIKLAMA



Öte yandan davaya ilişkin komitede yer alan Temsilciler Meclisi Üyesi Tim Walberg, Halil’in açtığı davanın hiçbir etkisi olmadığını söyledi.



Walberg, "Komitemiz Yahudi öğrencileri korumak ve üniversite kampüslerimizdeki antisemitizmi önlemek için çalışmaya devam edecek" dedi.



YEŞİL KARTI İPTAL EDİLDİ

ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden aynı üniversitenin yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Halil, 3 Mart'ta eşiyle evine giderken gözaltına alınmıştı.



Avukatı Amy Greer, Halil'in, "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunmasına ve eşinin Amerikalı olmasına rağmen ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) yetkilileri tarafından tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.



ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, X hesabından paylaştığı mesajında, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler" ifadesini kullanmıştı.



ABD'de bir yargıç, Mahmud Halil'in sınır dışı edilmesine geçici engel kararı koymuştu.