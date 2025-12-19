ABD'deki Green Card programı süresiz iptal edildi

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Green Card (Yeşil Kart) çekilişi olarak bilinen Diversity Immigrant Visa (DV) programını askıya aldı.

Bu kararın, Brown Üniversitesi’nde düzenlenen silahlı saldırı ve Massachusetts Institute of Technology (MIT) profesörünün öldürülmesiyle bağlantılı olduğu belirtilen şüpheli nedeniyle alındığı bildirildi.

İÇ GÜVENLİK BAKANI DUYURDU

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, X hesabından yaptığı açıklamada, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri’nden (USCIS) söz konusu programın durdurulması talimatının verildiğini duyurdu.

Noem paylaşımında, Brown Üniversitesi’ndeki saldırgan Claudio Manuel Neves Valente’nin, 2017 yılında çeşitlilik vizesi (DV1) programı kapsamında ABD’ye giriş yaptığını ve Green Card aldığını belirtti. Noem, “Bu korkunç kişi ülkemize asla alınmamalıydı.” ifadelerini kullandı.

TRUMP DAHA ÖNCE DE GİRİŞİMDE BULUNMUŞTU

Açıklamada, Trump’ın 2017 yılında da bu programa son verilmesi için girişimde bulunduğu hatırlatıldı. O dönemde, New York’ta sekiz kişinin hayatını kaybettiği kamyonlu saldırıyı gerçekleştiren DAEŞ bağlantılı saldırganın da DV1 programı aracılığıyla ABD’ye girdiği belirtilmişti.

Kristi Noem, “Başkan Trump’ın talimatı doğrultusunda, bu felaket program nedeniyle daha fazla Amerikalının zarar görmemesi için DV1 programının derhal durdurulması talimatını verdim.” dedi.