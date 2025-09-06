ABD'deki Güney Kore firmasına baskın: 475 işçi gözaltında

ABD'nin Georgia eyaletindeki Güney Kore menşeeli Hyundai ve LG firmalarına baskın düzenlendi.

Tesisteki yüzlerce Güney Koreli işçi yüzleri kar maskeli ve elleri silahlı ABD'li görevlilerce gözaltına alındı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı yasadışı istihdam uygulamaları ve diğer ciddi federal suçlarla ilgili iddialara yönelik devam eden bir soruşturmanın parçası olarak tesise baskın yapıldığını duyurdu.

475 İŞÇİ GÖZALTINDA

Vizelerinin süresi geçmiş veya yasa dışı olarak tesiste bulunan 475 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada gözaltına alınanların Hyundai'in yanı sıra çeşitli aracı şirketler için de çalıştığı kaydedildi.



Hyundai şirketinden yapılan açıklamadaysa gözaltına alınanların doğrudan kendileri tarafından istihdam edilmediği belirtildi.



Gözaltına alınan işçiler Georgia'daki Folkston gözaltı tesisinde tutuluyor



Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ABD'de gözaltına alınan Güney Kore vatandaşları için gerekli tüm adımların atılacağını açıkladı.

GÜNEY KORE HAREKETE GEÇTİ



Seul yönetimi gözaltına alınanlar için özel bir ekip kurulduğunu duyurdu. Güney Kore Dışişleri Bakanı gerekirse Washington'a gidebileceğini belirtti.



ABD'de Trump yönetimi ülkedeki göçmenlere yönelik baskıyı giderek artırıyor.



Trump, ülkedeki en kötü suçluları sınır dışı etmek istediğini söylese de, yapılan baskınlarda suça bulaşmamış kişiler de sıklıkla gözaltına alınıyor.

