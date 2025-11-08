ABD’deki hükümet kapanması İtalya’daki Amerikan üssünü de vurdu: 4 bin çalışanın maaşı tehlikede

ABD’de federal bütçe krizinin neden olduğu hükümet kapanması, ülke sınırlarını aşarak Avrupa’daki Amerikan üslerini de vurdu.

İtalya’daki beş Amerikan üssünde görev yapan 4 binden fazla İtalyan sivil çalışanın maaşları ödenemiyor. Sendikalar alarma geçerek hükümete acil müdahale çağrısı yaptı.

Fisascat Cisl ve Uiltucs sendikaları, Aviano, Vicenza, Livorno, Napoli ve Sigonella’daki üslerde çalışan İtalyan personelin doğrudan ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı olduğunu, ancak maaşların 1 Ekim’den bu yana süren bütçe tıkanıklığı nedeniyle durduğunu açıkladı. Ücretlerin ödenmemesi, 1951 tarihli İtalya-ABD ikili anlaşması ve buna bağlı toplu iş sözleşmesi hükümlerine de aykırı.

ROMA HÜKÜMETİNE ÇAĞRI

Ortalama maaşların 2 bin euro civarında olduğu üslerde, 409 çalışan sadece Aviano Hava Üssü’nde ekim ayı maaşlarını alamadı. Toplamda binlerce kişi aynı durumda. Sendikalar, “İtalyan iş yasalarına göre maaşsız çalışmak ya da ücretsiz izne çıkarılmak yasa dışıdır” diyerek Roma hükümetine devreye girme çağrısı yaptı.

Uiltucs temsilcisi Angelo Zaccaria, “Bu 50 yılda ilk kez yaşanıyor. Gerekirse grev dahil tüm seçenekler masada” dedi. Sendikalar, maaşların ödenmesi için bankalardan kısa vadeli kredi imkanı üzerinde de çalışıyor.

Almanya ise benzer krizi kendi inisiyatifiyle çözmüş durumda. Berlin yönetimi, ABD üslerinde çalışan yaklaşık 11 bin Alman işçinin maaşlarını Ekim ayı için kendi bütçesinden ödeyeceğini, sonrasında Washington’dan geri ödeme alacağını duyurdu.

JAPONYA'DA ETKİNLİKLER İPTAL EDİLDİ

Kriz yalnızca Avrupa’yla sınırlı değil. Japonya’daki ABD üslerinde de etkinlikler iptal edildi; Yokosuka’da planlanan havai fişek gösterisi ve Okinawa’daki Futenma Hava Üssü festivali kapanma nedeniyle ertelendi.

ABD içinde ise Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, eğer kriz derinleşirse uçuş iptallerinin yüzde 20’ye kadar çıkabileceği uyarısında bulundu. Şu anda uçuşlarda yüzde 4 oranında kesinti yaşanıyor.