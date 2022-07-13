ABD'deki ilkokul katliamından yeni görüntü: 77 dakikalık ihmal

ABD'nin Teksas eyaletindeki Uvalde kasabasında 19 ilkokul öğrencisini ve 2 öğretmenin öldürüldüğü olayda polis teşkilatı ihmal iddialarıyla tepkinin odağına yerleşti.

18 yaşındaki Salvador Ramos isimli saldırganın Robb İlkokulu'nda düzenlediği saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde saldırgan, öğretmenlere ateş açarak okula giriyor. Öğretmenler ise canlarını kurtarabilmek için okula kaçıyor. Okula giren saldırgan, bir süre koridorda yürüyor.





Bir ilkokul öğrencisi, elinde AR-15 tipi yarı otomotik silah olan saldırganı görüp kaçıyor.



Ardından saldırgan, bir sınıfa girip 2 buçuk dakika boyunca ateş ediyor.

Polisler okula 3 dakika sonra geliyor. Ancak polisler, silahlı saldırgan kendilerine ateş açınca siper alıyor.



77 DAKİKALIK İHMAL İDDİASI



Yaklaşık 19 dakika bina çevresine ek güvenlik gücü konuşlanıyor. Saldırganın etkisiz hale getirilmesi 77 dakika sürüyor.



Polisin geç müdahalesi Amerika Birleşik Devletleri'nde tartışma konusu olmuştu.



Saldırıdan bir süre sonra, katliamın izlerini taşıyan ilkokulun yıkılmasına karar verilmişti.