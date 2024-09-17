ABD'deki İsrail Konsolosluğu önünde eylem: Bir kişi daha kendini ateşe verdi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Boston kentindeki İsrail Konsolosluğu önünde bir kişi kendini ateşe verdi.

Adı Matt Nelson olarak açıklanan adamın, ağır yanıklarla hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Nelson, olay yerine varmadan önce YouTube'a yüklediği bir videoda “Gazze'de devam eden soykırım” nedeniyle “aşırı bir protesto eylemi” yapmak üzere olduğunu söyledi.

Nelson, İsrail'in Gazze'deki askeri harekatını protesto etmek amacıyla ABD'de bir İsrail konsolosluğu ya da büyükelçiliği önünde kendini yakan en az üçüncü kişi oldu.

Şubat ayı sonunda, askeri üniformasını giyen ABD'li havacı Aaron Bushnell, Washington'daki İsrail Büyükelçiliği önünde kendini ateşe verdikten sonra hayatını kaybetmişti. Bushnell, “artık soykırımın suç ortağı olmayacağını” söylediği bir video paylaşmıştı.

Bushnell'in ölümü, kimliği henüz bilinmeyen bir protestocunun Atlanta'daki İsrail konsolosluğunda benzer bir eylemde bulunarak ağır yaralanmasından yaklaşık üç ay sonra gerçekleşti.

ABD HÜKÜMETİNE "SİLAH GÖNDERMEYİ DURDURUN" ÇAĞRISI

Yerel kanal NBC10'un haberine göre Boston'daki güvenlik kamerası görüntülerinde, Nelson'ın konsolosluk yakınındaki bir otelin önünde volta attıktan sonra üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdiği görülüyor. Daha sonra görgü tanıkları koşarak yangını söndürmeye yardım ediyor.

Polis raporuna göre, ciddi yanıklarla yaralanan Nelson daha sonra ambulansla Massachusetts General Hospital'a nakledildi.

Nelson, videosunda protesto eyleminin “İsrail'e masum Filistinlileri hapsetmek ve öldürmek için kullandığı para ve silahları sağlamayı durdurması, Gazze'deki soykırıma son vermesi için İsrail'e baskı yapması ve Binyamin Netanyahu ile İsrail hükümetinin diğer üyelerinin Uluslararası Adalet Divanı tarafından suçlanmasını desteklemesi için ABD hükümetine bir çağrı” olduğunu söyledi.

