ABD'deki kampüs saldırısının şüphelisi ölü bulundu

ABD'nin saygın okullarından Brown Üniversitesi'nde düzenlenen silahlı baskında 2 öğrenci hayatını kaybetti, 8'i ağır 9 kişi ise yaralandı. Katliamın faili 6 gün sonra ölü bulundu.

Boston Savcısı Leah Foley’nin sözcüsü, şüphelinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Federal yetkililer de Brown Üniversitesi’ndeki saldırının şüphelisinin öldüğünü teyit etti. Şüphelinin cesedinin, New Hampshire eyaletine bağlı Salem’de bir depoda ulunduğu açıklandı.

Yetkililer saldırıdan bir gün sonra bir kişinin gözaltına alındığını duyurmuş, ancak daha sonra bu kişinin olayla bağlantısı olmadığı belirlenerek serbest bırakıldığını açıklamıştı.