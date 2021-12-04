ABD’deki lise saldırısında dehşete düşüren ayrıntılar

Amerika Birleşik Devletleri, 30 Kasım'da Michigan'dan gelen, lisede saldırı haberiyle sarsıldı. Yarı otomatik silahla gerçekleştirilen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı.



Ölenler 14 ila 17 yaşları arasındaydı. Tetiği çeken de onlar gibi bir gençti.



Savcının verdiği bilgiye göre saldırının olduğu gün, 15 yaşındaki Ethan Crumbley'nin bir öğretmeni, öğrencisinin silah, mermi ve yaralı bir insanı içeren çizimlerini gördü. Çizimin yanında; "hayatım anlamsız, düşüncelerimi durduramıyorum, yardım edin" yazmıştı.



Hemen ailesini okula çağırdı. Çocuklarına 48 saat içinde psikolojik destek verilmesi tavsiyesinde bulundu. Ancak bu görüşmenin faydası olmadı.



Aile ile yapılan görüşmeden kısa süre sonra saldırı gerçekleşti. Anne Jennifer Crumbley'nin zanlıya "sakın yapma" mesajı attığı da ortaya çıktı. Üstelik suç aleti olan silahı da babası James Crumbley, noel hediyesi olarak olaydan dört gün önce almıştı.



Savcının açıklamasına göre, annesinin sosyal medya paylaşımlarında da silahı, satın aldıklarından bir gün sonra test ettiklerine dair ifadeler yer aldı.



Saldırının ardından operasyon sonucu yakalanan 15 yaşındaki Crumbley, 4 kez birinci derece cinayet ile ölüme neden olan terörizm suçlamalarından yetişkin olarak yargılanacak.



Anne ile babaysa kaçma girişimde bulunsa da polisin takibi sonucu yakalandı. Her ikisinin de 4 kez taksirle adam öldürme suçundan yargılanacağını açıklandı.



