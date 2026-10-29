ABD'deki nükleer laboratuvarda yangın. Bir çalışan yaralandı
29.10.2026 09:32
ABD'nin Güney Karolina eyaletindeki Savannah River Ulusal Laboratuvarı'nda çıkan yangında bir kişi yaralandı, radyasyon sızıntısı saptanmadı.
ABD'nin Güney Karolina eyaletinde, Soğuk Savaş yıllarında nükleer silah üretimi için kullanılan dev yerleşkedeki ulusal laboratuvarda yangın çıktı.
ABD Enerji Bakanlığı, bir çalışanın hafif yaralandığını ancak tesiste herhangi bir radyasyon sızıntısı tespit edilmediğini açıkladı.
Yangın, geçtiğimiz saatlerde Enerji Bakanlığına bağlı Savannah River Yerleşkesi (Savannah River Site) sınırları içindeki Savannah River Ulusal Laboratuvarı'nda başladı.
Yerleşke yetkililerinin verdiği bilgiyi aktaran bakanlık sözcüsü, hafif yaralanan çalışanın hastaneye kaldırıldığını belirtti.
Yerel saatle çarşamba gecesi itibarıyla alevler tamamen söndürüldü ve tesis normal işleyişine döndü.
Yerleşke yönetimi, yaptığı yazılı açıklamada tespit edilebilir düzeyde hiçbir radyoaktif kirlenmeye rastlanmadığını duyurdu; ancak yangının neden çıktığına dair bir bilgi paylaşmadı.
YANGIN HAVADA, KARADA VE NEHİRDE TRAFİĞİ DURDURDU
Olay sırasında tesiste "saha acil durumu" ilan edildi. Yerleşkenin kamuoyu bilgilendirme rehberine göre bu seviye, tesisteki üç acil durum kategorisi arasında en yüksek ikinci kademeyi oluşturuyor ve "daha ciddi bir olayın yaşandığına" işaret ediyor.
Bu acil durum ilanı bölgedeki ulaşımı da anında kesti ve yerleşke dışından içeriye araç girişini durdurdu.
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), internet sitesinden yaptığı duyuruyla yangın yüzünden bölge üzerindeki uçuşları geçici olarak kısıtladı.
Savannah River Yerleşkesi, hava trafiğinin yanı sıra bölgedeki demiryolu, nehir ve karayolu ulaşımına da kısıtlama getirdi.
Acil müdahale veya tesis kapatma çalışmalarında görev almayan personel ise tedbir amacıyla sığınaklara alındı; yangının söndürülmesiyle birlikte çarşamba gecesi acil durum uygulaması sona erdi.
Savannah River Ulusal Laboratuvarı
SOĞUK SAVAŞ'IN PLÜTONYUM FABRİKASINDAN ATIK YÖNETİMİNE
Güney Karolina'daki Jackson kenti yakınlarında 1950'lerin başında, Soğuk Savaş'ın kızıştığı dönemde kurulan Savannah River Yerleşkesi, ABD federal hükümetinin bir zamanlar nükleer bombalar için kilit parçalar ürettiği devasa bir kompleks.
Tesiste o yıllarda nükleer silahlar için özellikle trityum ve plütonyum-239 üretiliyordu.
Enerji Bakanlığının verilerine göre yerleşke ve içindeki laboratuvar, bugün artık silah üretimi yerine çevre koruma, temizlik, nükleer atık yönetimi ve nükleer maddelerin bertarafı için kullanılıyor.
Yangının çıktığı ulusal laboratuvar, bu geniş yerleşkenin kuzeybatı köşesinde, sahanın sınırına yakın bir noktada yer alıyor.
Kaygılı Bilim İnsanları Birliği (Union of Concerned Scientists) Nükleer Enerji Güvenliği Direktörü Edwin Lyman, laboratuvarın bugün nükleer maddelerle deneyler yaptığını ve radyoaktif maddeleri işlediğini anlattı.
Lyman'ın verdiği bilgiye göre bu çalışmalar arasında, kullanılmış nükleer yakıttan radyoizotop geri kazanımı yapan bir tesisin işletilmesi de var.
Yetkililerin yerleşke dışında herhangi bir kirlenme yaşanmadığına dair açıklamasını rahatlatıcı olarak değerlendiren Lyman, tesislerin büyük bölümü ile halka açık alanlar arasında bir tampon bölge kaldığına dikkat çekti.
Yine de radyoaktif maddelerin yer aldığı bir noktada çıkan yangının ciddiyetini koruduğunu belirten Lyman, "Bu maddenin yayılma ihtimali, kirlenme riski ve halkın buna maruz kalma olasılığı nedeniyle son derece sıkı önlemler almanız gerekir" dedi.