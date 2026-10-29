ABD'deki nükleer laboratuvarda yangın. Bir çalışan yaralandı

ABD 'nin Güney Karolina eyaletinde, Soğuk Savaş yıllarında nükleer silah üretimi için kullanılan dev yerleşkedeki ulusal laboratuvarda yangın çıktı.

ABD Enerji Bakanlığı, bir çalışanın hafif yaralandığını ancak tesiste herhangi bir radyasyon sızıntısı tespit edilmediğini açıkladı.

Yangın, geçtiğimiz saatlerde Enerji Bakanlığına bağlı Savannah River Yerleşkesi (Savannah River Site) sınırları içindeki Savannah River Ulusal Laboratuvarı'nda başladı.

Yerleşke yetkililerinin verdiği bilgiyi aktaran bakanlık sözcüsü, hafif yaralanan çalışanın hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Yerel saatle çarşamba gecesi itibarıyla alevler tamamen söndürüldü ve tesis normal işleyişine döndü.

Yerleşke yönetimi, yaptığı yazılı açıklamada tespit edilebilir düzeyde hiçbir radyoaktif kirlenmeye rastlanmadığını duyurdu; ancak yangının neden çıktığına dair bir bilgi paylaşmadı.

YANGIN HAVADA, KARADA VE NEHİRDE TRAFİĞİ DURDURDU

Olay sırasında tesiste "saha acil durumu" ilan edildi. Yerleşkenin kamuoyu bilgilendirme rehberine göre bu seviye, tesisteki üç acil durum kategorisi arasında en yüksek ikinci kademeyi oluşturuyor ve "daha ciddi bir olayın yaşandığına" işaret ediyor.

Bu acil durum ilanı bölgedeki ulaşımı da anında kesti ve yerleşke dışından içeriye araç girişini durdurdu.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), internet sitesinden yaptığı duyuruyla yangın yüzünden bölge üzerindeki uçuşları geçici olarak kısıtladı.

Savannah River Yerleşkesi, hava trafiğinin yanı sıra bölgedeki demiryolu, nehir ve karayolu ulaşımına da kısıtlama getirdi.

Acil müdahale veya tesis kapatma çalışmalarında görev almayan personel ise tedbir amacıyla sığınaklara alındı; yangının söndürülmesiyle birlikte çarşamba gecesi acil durum uygulaması sona erdi.