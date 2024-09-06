ABD'deki okul saldırısında tutuklama: Silahı babasından hediye olarak almış

ABD'deki okula saldıran öğrencinin babası taksirle adam öldürme suçlamasıyla gözaltına alındı.



Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinde, 4 kişinin ölümüne, 9 kişinin yaralanmasına yol açan silahlı okul saldırısıyla ilgili soruşturma sürüyor. Yetkililer, 14 yaşındaki saldırganın babasının tutuklandığını açıkladı.



ABD'nin Georgia eyaletinde bulunan bir lisede silahlı saldırı düzenleyerek 4 kişinin ölmesine sebep olduğu belirtilen 14 yaşındaki zanlı Colt Gray'in saldırıda kullandığı silahın babasının "tatil hediyesi" olduğu, baba Gray'in gözaltına alındığı bildirildi.

ÇEŞİTLİ SUÇLARLA KARŞI KARŞIYA



ABD basınındaki haberlere göre, 4 Eylül'de Georgia eyaletinin Winder şehrindeki Apalachee Lisesinde silahla 4 kişiyi öldüren ve 9 kişiyi yaralayan 14 yaşındaki Colt Gray'in babası Colin Gray'in, oğlunun silah bulundurmasına bilerek izin verdiğine yönelik iddiaların ardından yetkililer harekete geçti.



Yetkililer, 54 yaşındaki baba Colin Gray'in gözaltına alındığını açıkladı. Baba Gray'ın 4 kez kasıtsız adam öldürme, 2 kez ikinci derece cinayet ve 8 kez çocuklara eziyet etme dahil çeşitli suçlamalarla karşı karşıya olduğu belirtildi.



"TATİL HEDİYESİ SİLAH"



CNN'nin soruşturma hakkında doğrudan bilgi sahibi iki emniyet kaynağına dayandırdığı haberine göre, Colin Gray, yetkililere cinayetlerde kullanılan silahı Aralık 2023'te oğlu için "tatil hediyesi" olarak satın aldığını söyledi.



Colin Gray'in yetkililere verdiği ifadesinde, silahın, yetkililerin Gray ve ailesiyle internet üzerinden yapılan okul saldırısı tehditlerini araştırmak üzere ilk kez temasa geçmesinden aylar sonra alındığı ortaya çıktı.



ABD'nin Georgia eyaletinin Winder şehrindeki Apalachee Lisesinde 4 Eylül'de yerel saatle 11.30 sularında düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi yaralanmıştı.