ABD'deki Rümeysa Öztürk davası: Rubio, sınır dışı kararını bizzat onaylamış

New York Times'ın federal yargıç William G. Young'ın açıkladığı ve davalarda delil gösterilen belgelere dayandırdığı haberine göre Rubio, söz konusu öğrenciler hakkında "Filistin ve Gazze" brifingi aldı.

Brifingde, ABD'de yasal olarak bulunan öğrencilerin üniversitelerde Filistin'e destek gösterilerine katıldığı ve İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki katliamına karşı muhalif yazılar yayımladığı aktarıldı.

Belgeler arasında İç Güvenlik Bakanlığınca (DHS) hazırlanan ve Dışişleri Bakanlığına gönderilen "5 öğrencinin, ülkeden sınır dışı edilmesi yönündeki resmi tavsiyeleri içeren" çeşitli dosya ve notlar da yer aldı.

Rubio, söz konusu brifing sonrası 5 aktivist öğrencinin sınır dışı edilmesi kararını bizzat onayladı.

Yargıç Young, incelenen tanıklık ve belgeler sonrası ABD yönetiminin, "öğrencileri, İsrail'in Gazze'deki operasyonlarına karşı muhalefetleri" nedeniyle yasa dışı sınır dışı etmek için hedef aldığına hükmetti.

Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk ve Columbia Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil de bu öğrenciler arasında yer aldı.

Daha önce federal soruşturmalarla ilgili belgelerin gizli tutulması taleplerini onaylayan Young, "kamu yararı gerekçesiyle" belgelerin yayınlanması yönünde basının taleplerini geçen hafta kabul etmişti.

RÜMEYSA ÖZTÜRK'ÜN GÖZALTINA ALINMASI

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart 2025 akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken yüzleri maskeli 6 ICE görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve kendisinin sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Rubio, "Hamas destekçisi" ve (İsrail karşıtı) "deliler" olarak tanımladığı 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtmişti.

Casper, ICE görevlilerince gözaltına alınan Türk öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı vermişti.

Rümeysa Öztürk'ün doktora eğitimi aldığı Tufts Üniversitesi de öğrencilerinin serbest bırakılmasını talep ederken, Rektör Sunil Kumar mahkemeye yaptığı açıklamada, Öztürk'ün tutuklanmasının "okulun uluslararası topluluğunu felç ettiğini" ve artık okulun güvenliği konusunda endişe duyduklarını kaydetmişti.

FİLİSTİNLİ AKTİVİST MAHMUD HALİL'İN TUTUKLANMASI

ABD'de Columbia Üniversitesi'ndeki protestolara öncülük eden aynı üniversitenin yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil, 3 Mart 2025'te eşiyle evine girerken gözaltına alınmıştı.

Avukatı Amy Greer, Halil'in yeşil kart sahibi, daimi ikametgah statüsünde olarak ülkede bulunmasına ve eşi ABD'li olmasına rağmen Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi yetkililerince tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler." ifadesini kullanmıştı.

Avukatlarının mahkemeye başvurması üzerine Halil'in sınır dışı edilmesine geçici engel kararı konulmuş, 20 Haziran 2025'te de Halil'in hakkındaki iddiaların tutukluluğu haklı kılacak düzeyde olmadığı gerekçesiyle kefaletle serbest bırakılmasına hükmedilmişti.