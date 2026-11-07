ABD'deki seçimlerde son durum ne?

ABD 'de 3 Kasım'da düzenlenen Kongre ara seçimlerinde oy sayımı devam ederken Temsilciler Meclisinde Demokratlar 254, Cumhuriyetçiler 162 sandalye kazandı.

Associated Press (AP) ajansının ulaştığı resmi olmayan sonuçlara göre Demokratlar, Temsilciler Meclisinde çoğunluğu Cumhuriyetçilerden aldı.

Son verilere göre Demokratlar Temsilciler Meclisinde şu ana kadar 254 sandalye elde ederken, Cumhuriyetçiler 162 sandalyede kaldı.

Seçim yarışında Cumhuriyetçilerin elindeki 44 sandalye Demokratlara geçti.

Temsilciler Meclisinde kazananı henüz netleşmeyen 19 sandalye için oy sayım işlemleri devam ediyor.

Açıklanan resmi olmayan sonuçlar, Demokratların hem Senato hem de Temsilciler Meclisinde çoğunluğu Cumhuriyetçilerin elinden aldığını gösteriyor.

ABD halkı, eyaletlerindeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Kongrenin Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı, Senatodaki 100 sandalyenin de 35'i için sandık başına gitti.

ABD seçim sisteminde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerinin tamamı için biri ABD başkanının belirlendiği genel seçimlerde, diğeri ise ara seçimde olmak üzere iki yılda bir oylama yapılıyor.

Kongrenin 100 sandalyeli Senato kanadında ise 6 yıllığına seçilen senatörlerin üçte biri iki yılda bir yapılan seçimlerle yenileniyor.