ABD'deki "seri bombacı" kendini havaya uçurdu

ABD'nin Teksas eyaletinde haftalardır terör estiren bombacının yeri, güvenlik kamerası kayıtları, cep telefonu konuşmaları ve kredi kartı harcamaları ile tespit edildi.



ABD Ulusal Soruşturma Bürosu FBI'nın yayınladığı görüntülerde, peruk taktığı sanılan bir şüpheli bombalı paketi kargo firmasına teslim ederken görülüyor.



Adı açıklanmayan 24 yaşındaki şüphelinin polislerin yaklaşmasının üzerine kendisini havaya uçurduğu belirtildi. Olayda bir polis memuru da yaralandı.



ABD Başkanı Donald Trump'da sosyal medya mesajı ile güvenlik güçlerini tebrik etti. Austin kentinde ay başından beri gönderilen altı bombalı paket 2 kişinin ölümüne 4 kişinin de yaralanmasına sebep olmuştu.



Sosyal medyada bombacı olduğunu iddia eden bir kişi ise, "amacım insanları öldürmek değil, dünyanın yanışını görmek istiyorum" mesajı paylaşmıştı.