ABD'deki sinagog saldırısı: 11 kişiyi öldüren saldırgan, 63 suçtan suçlu bulundu

ABD'nin Pittsburgh kentinde 2018'de sinagoga düzenlenen ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırı davasında karar çıktı.



CNN'in haberine göre, 11 kişiyi öldüren Robert Bowers hakkındaki suçlamaları görüşen federal mahkeme, 5 saatlik değerlendirmenin ardından kararını açıkladı.

Mahkemeye heyeti, Bowers'ı, ölümle sonuçlanan dini inançların özgürce yerine getirilmesini engellemek, cinayet işlemek için ateşli silah kullanmak ve nefret suçu dahil 63 suçtan suçlu buldu.



Mahkeme, henüz cezaya ilişkin kararını açıklamazken, 50 yaşındaki Bowers, ABD'deki Yahudilere karşı şimdiye kadarki en ölümcül saldırı nedeniyle ölüm cezasına çarptırılma olasılığıyla karşı karşıya bulunuyor.



Öte yandan, federal mahkeme, davaya dair delilleri değerlendirip "idam ya da ömür boyu hapis cezası" kararına ilişkin davayı ise 26 Haziran'da görecek.



Saldırıda 11 kişi hayatını kaybederken 4'ü polis 6 kişi yaralanmıştı.



Saldırının ardından New York'taki sinagoglara güvenlik güçleri konuşlandırılmıştı.



Her yıl silahlı saldırılar nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ABD'de, bireysel silahlanma ve silah yasası tartışmaları sık sık gündeme geliyor.

