ABD'deki Türk toplumu temsilcileri, gazetede yayımladıkları tam sayfa ilanla ABD-Türkiye arasındaki gerilime son verilmesi çağrısı yaparak, "Türkiye ve ABD arasında zor elde edilmiş dayanışma ve dostluk, kısa vadeli amaçlara kurban edilmemelidir." mesajını paylaştı.



Türk-Amerikan Toplumu, Wall Street Journal gazetesine Türkiye ve ABD arasında son dönemde yaşanan gerginlikle ilgili tam sayfa ilan vererek diyalog çağrısında bulundu.



Türkiye ve ABD ilişkilerinde son dönemde yaşanan gerginlikten dolayı son derece endişeli ve üzgün olunduğu belirtilen ilanda, "Özellikle ABD'nin Türkiye'den çelik ve alüminyum ürünleri ihracatına getirdiği gümrük vergilerini artırmasından endişeliyiz. Bu kararın ne Türkiye ne de ABD çıkarlarına hizmet edeceğine inanıyoruz. Bu nedenle ABD yönetiminden kararını yeniden gözden geçirmesini istiyoruz." ifadesi kullanıldı.



NATO müttefiki olarak Türkiye ve ABD'nin barış, demokrasi ve refah konusunda ortak bakış açısına sahip olduğuna ve bu amaç uğruna dünyanın her yerinde birlikte savaştıklarına işaret edilen ilanda, "Türkiye kökenli Amerikalılar, ekonomi, sosyal ve kültürel alanlarda yaptıkları önemli katkılarla Türkiye-ABD ilişkilerinin daha iyiye gitmesi için canlı bir köprü olmuştur. Türkiye ve ABD arasındaki iyi ilişkileri muhafaza etmenin sadece ortak amaçlara ulaşmak için değil, aynı zamanda hem Türkler hem de Amerikanlar için daha iyi bir gelecek inşa etmek adına önemli olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.



"TEDHİT DİLİ ÇÖZÜME GİDEN YOLU KARARTIYOR"



Tehdit dilinin ve ticaret savaşının tırmanmasının durumu daha da kötüye götürdüğü ve sağlam bir çözüme giden yolu kararttığı kaydedilen ilana, şöyle devam edildi:



"Sağduyulu olma ve uzun vadeli çıkarlara yeniden odaklanma çağrısı yapıyoruz. Uzun süreli bir çözüm için karşılıklı saygı ve hukukun üstünlüğü ilkelerine bağlı sürekli diyaloğun gerekliliğini hatırlatıyoruz. Türkiye ve ABD arasında zor elde edilmiş dayanışma ve dostluk, kısa vadeli amaçlara kurban edilmemelidir. Tarih bize siyasi zorlukların üstesinden zamanla gelineceğini göstermiştir ancak iş birliği ivmesi ve ruhu kaybolduğunda ekonomik bağları yeniden kurmak çok daha zordur."



İlana, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ABD şubesi, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) ABD şubesi, Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC), Nimeks Organik Tarım Ürünleri, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA DC) Washington ofisi, Türk-Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası (TACCI), İftiralara Karşı Türk Birliği (TADA), Türk Miras Vakfı (THO) gibi ABD'deki Türk toplumunu bünyesinde toplayan kuruluşlar imza attı.



TASC Eş Başkanı Halil Mutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu ilan ile Türk-Amerikan ilişkilerinin daha iyi seviyelere ulaşmasını amaçladıklarını belirterek, "Net ifade edeyim, bu ilişkilerin şeklinden dünya müspet veya menfi etkileniyor. Sonuçta insanlar gidişattan zarar görüyor. Oysa amacımız 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' olmalı. Biz herkesi aklıselime ve ABD hükümetini koşulsuz diyaloğa davet ediyoruz." dedi.



İlana katılan tüm kuruluşlara Türk- Amerikan toplumu adına teşekkür eden Mutlu, "Bu ilan ile ABD’deki Türk Amerikan derneklerinin ne kadar çeşitli, organize, güçlü bir altyapıya sahip olduklarını ve milli mevzulardaki hassasiyetlerini de görebiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

