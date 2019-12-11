ABD'deki yaptırım tasarısı kabul edildi

Tasarı, 4'e karşı 18 kabul oyuyla geçti. Tasarı, Türkiye'nin Rus hava savunma sistemi S-400'lerin alınmasına karşı F-35'lerin satışının yasaklanmasını, ABD'nin hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele etme yasası olarak bilinen CATSAA yaptırımlarının uygulanması ve Türkiye'nin NATO üyeliğinin tartışılması gibi yaptırımları içeriyor.



Tasarının kabul edilmesine ilk tepki, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'tan geldi. Kılıç kararı "Utanç" olarak nitelendirdi. Kabul edilen yasa tasarısı şimdi Senato'nun gündemine gelecek. Burada Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen diğer tasarılarla birleştirilip, tek bir metin haline getirilecek. Sonra da oylamaya sunulacak. Senato gündemine gelen bir tasarıyı tek bir senatör bile bloke etse, görüşülmesi engellenmiş oluyor.



Geçtiğimiz aylarda türkiye aleyhine senatoya gelen tasarıların görüşülmesi, Trump yönetiminin senatörlere bloke ettirmesiyle engellenmişti.