ABD'de kimyasal fabrikasında patlama

Louisiana’nın kuzeyindeki Roseland kasabasında bulunan büyük bir otomotiv kimyasalı fabrikasında meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangın saatlerdir sürüyor.

Yetkililer, Smitty’s Supply adlı tesisteki yangının ardından bölge için zorunlu tahliye emri verdi.



Yakındaki bir ilkokulun öğrencileri de güvenlik gerekçesiyle başka bir merkeze taşındı.Yetkililer yaklaşık 400 kişinin çalıştığı tesisteki patlama ve yangında yaralanma veya can kaybı olmadığını açıkladı.



Yangının çıkış nedeni henüz açıklanmadı. Louisiana Çevre Kalite Departmanı (DEQ) ve ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) ekipleri, yangının potansiyel sağlık ve çevre etkilerini belirlemek için bölgede inceleme yapıyor.