ABD'den 120 kişi ve kuruma yaptırım

ABD yönetimi 20 ülkede 120 kişi ve kuruluşu Rusya ile ticaret yaptığı gerekçesiyle yaptırım listesine aldı. Ruslara ve Rusya bağlantılı kişilere ait şirketlerin dördünün Türkiye merkezli olduğu belirtiliyor.

ABD'den 120 kişi ve kuruma yaptırım

Hazine ve Dışişleri Bakanlıklarının ortak yaptırım listesi Dışişleri Bakanı Anthony Blinken tarafından açıklandı.

Bu kişiler ve şirketlerin, 'ya yönelik ticaret ambargosunu ihlal ettiği belirtildi. Bu durumun Rusya'nın Ukrayna'daki savaş çabalarına katkı sağladığı vurgulandı.

Blinken, ABD'nin Rusya ve destekçilerine karşı adım atmayı sürdüreceğini söyledi. Yaptırım listesindeki isimler arasında Çin merkezli şirketlerin yanı sıra Rusya Nükleer enerji şirketi Rosatom bağlantılı 5 firmanın yanı sıra, Macaristan ve Liechtenstein merkezli banka ve yatırım şirketleri de bulunuyor.

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