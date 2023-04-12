ABD'den 120 kişi ve kuruma yaptırım

ABD Hazine ve Dışişleri Bakanlıklarının ortak yaptırım listesi Dışişleri Bakanı Anthony Blinken tarafından açıklandı.

Bu kişiler ve şirketlerin, Rusya'ya yönelik ticaret ambargosunu ihlal ettiği belirtildi. Bu durumun Rusya'nın Ukrayna'daki savaş çabalarına katkı sağladığı vurgulandı.

Blinken, ABD'nin Rusya ve destekçilerine karşı adım atmayı sürdüreceğini söyledi. Yaptırım listesindeki isimler arasında Çin merkezli şirketlerin yanı sıra Rusya Nükleer enerji şirketi Rosatom bağlantılı 5 firmanın yanı sıra, Macaristan ve Liechtenstein merkezli banka ve yatırım şirketleri de bulunuyor.