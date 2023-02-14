ABD’den 18 tonluk çadır ve hijyen ürünleri yola çıktı

ABD, Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesine yardım gönderdiğini açıkladı.
USAID’den yapılan açıklamada, çadır ve hijyen ürünleri içeren 18 tonluk insani yardımın Kahramanmaraş’a doğru yıla çıktığını duyurdu.
Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, depremlerden etkilen bölgede arama-kurtarma çalışmalarına katılan USAID ekibinin yanı sıra yardımların artarak devam edeceğini belirtti.
Blinken açıklamasında “Yaşanan depremlerin ardından yardımlarımızı artırıyoruz. Arama kurtarma ekiplerimiz Adıyaman genelinde 5.500'den fazla binada inceleme yaptı” ifadelerini kullandı.