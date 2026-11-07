ABD'den 20 milyon dolarlık ödül duyurusu. İran'ın nükleer sırlarının peşinde

Duyuru, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM tarafından yapıldı. Ödül programı kapsamında İran 'ın, nükleer tesisleri, ekipmanları ve programıyla bağlantılı kişiler hakkında bilgi aranıyor.



Bilgi verenlere ayrıca yer değiştirme imkanı da sunulacak.



Açıklamada, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın 2025 raporuna dikkat çekildi. Rapora göre İran, uranyumu yüzde 60 saflıkta zenginleştiriyor.



Bu uranyum zenginleştirme oranın, "nükleer silah üretimi için gereken yüzde 90 seviyesine yakın olduğuna" da vurgu yapıldı.



İRAN BASINI: KEŞM ADASI'NA İKİ FÜZE İSABET ETTİ



İran basınında yer alan habere göre, Keşm Adası ile Bender Hamir kenti yakınlarında patlama sesleri duyuldu.

Haberde, patlama seslerinin kaynağına ilişkin bilgi verilmezken İran Silahlı Kuvvetleri’nin Hürmüz Boğazı’ndaki alternatif güney rotasından geçmeye çalışan gemilere karşı uyarı atışı yapmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Haberde ayrıca, Keşm Adası sakinlerinin bir savaş uçağı sesi duyduğu ve adaya füze benzeri iki cismin isabet ettiği belirtildi.

Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



TRUMP: GÖRÜŞMELER İYİ GİDİYOR



ABD Başkanı Donald Trump , Florida'ya hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına kısa açıklamada bulundu.

İran'a yönelik mesajının ne olduğu sorulan Trump, "İran konusunda çok iyi gidiyoruz. İran ile görüşüyoruz, bir süredir de görüşüyoruz." yanıtını verdi.

Son 6-7 aydır hiçbir Amerikan askerinin hayatını kaybetmediğini söyleyen ABD Başkanı, petrol sevkiyatı açısından Hürmüz Boğazı’nın açık tutulmasına ilişkin de önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirtti.

İran'la yürütülen temasların olumlu ilerlediğini yineleyen Trump, "Çok iyi gidiyoruz ve onlarla görüşüyoruz." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, 3 Kasım'daki ara seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, seçimlerde Demokratlara karşı kaybetmelerinin büyük oranda "İran Savaşı" ve ona bağlı "hayat pahalılığından" kaynaklandığını dile getirmişti.



KATAR'DAN “ANLAŞMA VARILAMADI” İDDİALARINA YALANLAMA



Katar Uluslararası Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin ABD ile İran'ın anlaşmaya varamadığını söylediğine ilişkin sosyal medyada dolaşıma sokulan haberlerin yanlış ve yanıltıcı olduğu belirtildi.

Açıklamada, Al Sani'nin ifadelerinin bölgede savaşın ve istikrarsızlığın sürmesinden çıkar sağlayan çevreler tarafından kasıtlı olarak çarpıtıldığı savunuldu.

Söz konusu iddiaların birçoğunun diplomatik çabaları baltalamayı ve gerilimi tırmandırmayı amaçlayan sahte hesaplar tarafından yayıldığı kaydedilen açıklamada, bunun son derece sorumsuzca bir davranış olduğu vurgulandı.

Al Sani'nin bugün yaptığı açıklamada, ABD ile İran'ın bir anlaşmaya varmak için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ettiği aktarılan açıklamada, Katarlı arabulucuların devam eden müzakereleri desteklemek amacıyla ABD ve İran ile yakın koordinasyon içinde çalışmayı sürdürdüğü belirtildi.