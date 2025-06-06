ABD'den 4 UCM yargıcına İsrail yaptırımı

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile İsrail'in eski savunma bakanı Yoav Gallant'a yönelik tutuklama emri nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) 4 yargıcı hakkında yaptırım kararı aldı.

Yaptırım kararını ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, açıkladı.

Rubio sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, UCM'nin ABD ve yakın müttefiki İsrail'i “temelsiz ve siyasallaştırılmış” bir şekilde hedef almasının sona ermesi gerektiğini savundu.



"ABD VE İSRAİL'İN EGEMENLİĞİNİ İHLAL"

Rubio paylaşımında “Bugün, ABD ve İsrail egemenliğini ihlal ettikleri gerekçesiyle 4 UCM yargıcına yaptırım uyguladım.” yazdı.

ABD Dışişleri Bakanı, bu yargıçların ikisinin Afganistan'daki ABD personeline yönelik “temelsiz soruşturmayı” yetkilendirdiğini, diğer ikisinin de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında “gayri meşru tutuklama emri” verdiğini öne sürdü.

TRUMP MAHKEMEYE YAPTIRIM KARARI VERMİŞTİ

UCM, Kasım 2024’te İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında Gazze’de savaş suçu ve insanlığa karşı suç işledikleri gerekçesiyle tutuklama kararı çıkarmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da bu karar üzerine UCM için yaptırım karar almıştı.