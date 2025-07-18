ABD'den 4'üncü seviye Suriye uyarısı: "Bölgeyi terk edin"

ABD Dışişleri Bakanlığı, çatışmaların yaşandığı Suriye'ye yönelik, 4'üncü seviyedeki seyahat uyarısını yineledi.

4'üncü seviye, alarm durumunun en yükseği olarak biliniyor.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan bakanlık, ABD vatandaşlarının bölgeyi terk etmesi çağrısında bulundu. Açıklamada, bölgeyi terk edemeyen kişilerin ise güvenli bir yere sığınması tavsiye edildi.

Bu sabah açıklama yapan Suriye İçişleri Bakanlığı, ordunun Dürzi ve Bedeviler arasındaki çatışmaları bastırmak için Süveyda kentine yeniden konuşlanmaya hazırlandığını duyurdu.

SURİYE GÜÇLERİ GERİ ÇEKİLMİŞTİ



Suriye yönetimi, dün yaptığı açıklamada, Süveyda'daki askeri güçlerini çektiğini yineleyerek istikrarın sağlanması çağrısı yapmıştı.



Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Süveyda'da güvenlik güçleri ile çatışan grupların anlaşmaları ihlal ederek iç barışı tehdit ettiği belirtildi ve "mezhepleri veya unsurları ne olursa olsun, tüm Suriyelilerin korunması konusunda kararlı olunduğu" kaydedildi.



Açıklamada, uluslararası topluma "istikrarı sağlama, kontrolsüz silahları kontrol altına alma ve Suriye genelinde hukukun üstünlüğünü uygulama çabalarını destekleme" çağrısı yapılarak İsrail'in, Suriye'nin içişlerine müdahalesinin durdurulması istendi.



Cumhurbaşkanlığı, "Bu müdahaleler, yalnızca daha fazla kaos ve yıkıma yol açar ve bölgesel durumu daha da karmaşık hale getirir" diye ekledi.