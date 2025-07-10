ABD’den 5 ülkeye teklif: “Sınır dışı edilen göçmenleri kabul edin”

ABD Başkanı Donald Trump’ın beş Batı Afrika ülkesi liderini dün Beyaz Saray’da ağırlamasının ardından ABD basınına yansıyan haberlerde bu beş ülkeye ABD’nin sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmesi için teklif yapıldığı belirtildi.



The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, Trump, Liberya, Senegal, Moritanya, Gabon ve Guinea-Bissau ülkelerinin liderleriyle bir araya geldiğinde, ABD yönetimi bu ülkelere halihazırda ülkelerinin geri almayı kabul etmediği ya da bu konuda yavaş kaldığı göçmenleri kabul etmesi için baskı yapıyordu.



Gazetenin kurum içi bir yazışma ile mevcut ve eski ABD’li yetkililere dayandırdığı haberine göre, liderler Trump ile görüşmek için Beyaz Saray’a gitmeden önce ABD Dışişleri Bakanlığı her bir ülkeye talep göndermişti. Taleplerde bu ülkelerden ABD’nin sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmesi isteniyordu.



NİHAİ KARARA KADAR BAŞKA ÜLKEYE GÖNDERİLEMEYECEKLER



Trump da 9 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilen görüşmede ABD’nin taleplerine atıfta bulunuyor gibi görünüyordu. Trump, Beyaz Saray’daki zirvede beş Batı Afrika ülkesinin liderlerine “Umarım vize süreleri bittikten sonra ülkede kalmaya devam eden insanların yüksek oranlarını düşürebilir, güvenli üçüncü ülke anlaşmaları konusunda ilerleme kaydedebiliriz” dedi.



ABD Dışişleri Bakanlığı’nın kurum içi yazışmasına göre, ABD’nin teklifinde ülkelerden üçüncü ülke vatandaşlarının “ABD’den insanlık onuruna yaraşır, güvenli ve zamanlı bir şekilde transfer edilmesi” isteniyordu. Belgeye göre, ABD, bu ülkelerden ayrıca ABD’deki sığınma taleplerine dair “nihai karar verilene kadar bu göçmenleri kendi ülkelerine ya da daha önce yaşadıkları bir ülkeye göndermemeyi” de kabul etmelerini istedi.



LİBYA, RUANDA, KOSOVA…



Çarşamba günü Trump ile bir araya gelen liderlerden herhangi birinin ABD’nin bu teklifini kabul edip etmediği netlik kazanmadı.



ABD basınına yansıyan haberlere göre, ABD daha önce de aralarında Libya, Ruanda, Benin, Esvatini, Moldova, Moğolistan ve Kosova’nın da olduğu başka ülkelerle göçmen anlaşması yapılması için harekete geçmişti. Bu ülkelerin arasında Sırbistan'ın da olduğu iddia edilmişti.



ABD, halihazırda El Salvador ile yaptığı bir anlaşma kapsamında, çete üyesi olduğunu iddia ettiği göçmenleri buraya gönderiyor. Göçmenler burada aralarında "yeryüzündeki cehennem" olarak da bilinen yüksek güvenlikli mega hapishane CECOT'un da olduğu hapishanelerde alıkonuluyor.