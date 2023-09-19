ABD'den 6 milyar dolarlık mahkum takası açıklaması

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, "CNN International" kanalında gazeteci Christiane Amanpour'un sorularını yanıtladı.



İran'ın parayı insani ihtiyaç ve tarım ürünleri için talep edebileceğini belirten Kirby, "Sistem öyle kurulacak ki, bu parayı ilaç, gıda, tarım ürünleri satın alacak satıcılara vereceğiz daha sonra da İran'a ulaştıracağız, İran bu paraya el süremeyecek." dedi.

"YENİDEN DONDURABİLİRİZ"



Kirby, bu süreçte bir terslik olursa işlemi durdurabileceklerini ve fonları yeniden dondurabileceklerini ifade ederek, "Bunu sadece İran'ın uzun vadede hile yapmaya çalışacağını ya da fonları uygun olmayan herhangi bir şekilde yönlendireceğini düşünürsek yapacağız. Çünkü tüm bu süreç ABD Hazine Bakanlığı tarafından takip ediliyor." şeklinde konuştu.



Paranın, Hazine Bakanlığı'nın belirlediği şartlara uygun olarak kullanılacağına dikkati çeken Kirby, bu paranın nasıl ve ne amaçla çekildiğinin izlenebileceğini ve "nihai karar yetkisine sahip olacaklarını" vurguladı.

"HERHANGİ BİR MÜZAKERE YOK"



Kirby, İran ile nükleer ilişkiler konusuna da değinerek, takas anlaşması ile nükleer meselenin tamamen ayrı olarak ele alındığını kaydetti.



Amaçlarının bu anlaşmayla "İran ile bir tür yakınlaşma sağlamak" olmadığını belirten Kirby, sorunun diplomatik yollardan çözülmesini tercih edeceklerini ancak şimdilik herhangi bir çaba ya da müzakerenin olmadığını söyledi.

