ABD’den 6 saat içinde sınır dışı planı: Göçmenler “alternatif” ülkelere gönderilecek

ABD’deki Donald Trump yönetiminin göçmenlere yönelik gözaltı ve sınır dışı politikası hız kazanıyor. ABD basınına yansıyan bir belge, federal göç görevlilerinin göçmenleri 6 saat gibi kısa bir süre içinde vatandaşı olmadıkları ülkelere sınır dışı etmeye hazırlandığını ortaya koydu. Söz konusu belge, göçmenlerin, gittikleri ülkede zulüm ya da işkenceye uğramayacağına dair güvence olmasa da sınır dışı edilebileceğini ortaya koydu.



The Washington Post (WP) gazetesinin haberine göre, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) Kurumu Direktör Vekili Todd M. Lyons, geçen hafta ICE personeline kurum içi bir yazı gönderdi. Bu yazıda, ABD Yüksek Mahkemesi’nin geçen ay aldığı bir kararın göçmenlerin “alternatif” ülkelere gönderilmesine derhal başlanmasına giden yolu açtığı ifade edildi.



Yazıya göre, göçmenler yetkililer tarafından kendilerine güvende olacaklarına dair herhangi bir “diplomatik güvence” verilmeden, 24 saat önceden haber verilerek üçüncü ülkelere gönderilecek. “Acil” durumlarda ise bu süre 6 saate kadar düşebilecek. “Garanti” verilen göçmenler ise önceden hiçbir bildirim yapılmadan sınır dışı edilebilecek.



MAHKEME KARARI DA YETERLİ OLMAYACAK



Lyons’un gönderdiği yazıya göre, Dışişleri Bakanlığı’nın söz konusu “güvencelerin inandırıcı olduğuna inanması” halinde, ICE, “başka prosedüre gerek olmadan” kişileri üçüncü ülkelere sınır dışı edebilecek.



ABD, göçmenleri nadiren vatandaşı olmadıkları ülkelere gönderirken, avukatlar mevcut durumda ABD’de uzun süredir göçmen olan, çalışma izni ve aileleri bulunan kişilerin aile bağlarının olmadığı, hatta dillerini dahi konuşmadığı ülkelere gönderilebileceği uyarısında bulundu.



Gönderilen yazı aynı zamanda haklarında nihai sınır dışı kararı verilen ancak orada tehlike ile karşı karşıya kalabilecekleri için bu karar mahkeme tarafından durdurulan göçmenleri de ilgilendiriyor. Bu durumda bu kişilerin de sınır dışı edilebileceği ifade edildi.



“BİNLERCE CAN RİSKE ATILACAK”



Lyons’a göre, sınır dışı edilmekten korktuklarını bildiren göçmenler, olası koruma için incelemeye alınacak. Avukatlara ise hükümetin planının göçmenlere hükümetin kendilerini göndermek için seçtiği ülkede karşılaşabilecekleri tehlikeleri değerlendirmek için yeterince zaman vermediği uyarısını yaptı.



Ulusal Göç İhtilaf İttifakı isimli kuruluşun icra direktörü Trina Realmuto, “Bu, binlerce canı zulüm ve işkence görme riski ile karşı karşıya bırakıyor” dedi.



Kuruluş, Massachusetts merkezli bir dava kapsamında mart ayında mahkemeye başvurarak, ABD hükümetinin insanları zarar görebilecekleri ya da öldürülebilecekleri yerlere göndererek federal kanunları ihlal ettiğini bildirmişti.



Bölge Hakimi Brian Murphy, ABD hükümetinin göçmenleri karara itiraz etmek için “anlamlı” bir fırsat vermeden sınır dışı etmesine "dur" demişti. Yüksek Mahkeme ise 23 Haziran tarihli kararında sınır dışı işlemlerinin devam etmesine hükmetmişti. Karara muhalefet şerhi düşen Hakim Sonia Sotomayor, mahkemenin kararının insanları riske attığı uyarısında bulunmuştu.

