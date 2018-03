ABD'den Abbas açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman'ı ağır sözlerle tenkit eden Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a yönelik eleştirilerde bulundu.



Greenblatt, Twitter hesabından yaptığı ve ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert tarafından da paylaşılan açıklamasında Abbas'ı hedef aldı.



Açıklamasında, "Devlet Başkanı Abbas için nefret dolu bir retorik ile kendi halkının hayat kalitesini iyileştirecek somut ve pratik çabalar arasında seçim yapma zamanı gelmiştir." ifadesini kullanan Greenblatt, Abbas'ın eleştirilerinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.



Greenblatt, Ortadoğu barışı ile ilgili çalışmalarının da son aşamasına geldiğini ve şartlar uygun olduğunda kamuoyuna bunu açıklayacaklarını belirtti.



Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında inşa ettiği yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerini savunan ve buraların "İsrail'e ait olduğunu" söyleyen ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi David Friedman'a "it oğlu it" demişti.



Abbas, dün yaptığı bir konuşmada, "Yahudi yerleşim yerleri meşru... Birçok ABD'li yetkili bunu böyle kabul ediyor. Bunların başında da Tel Aviv'deki büyükelçileri David Friedman geliyor. (Yahudi yerleşimciler) 'Kendi topraklarında inşa ediyorlar' diyor. İt oğlu it. Onlar topraklarında mı inşaat yapıyor? O yerleşimci, ailesi de yerleşimci. O, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi, ondan ne bekleyebiliriz ki?" ifadelerini kullanmıştı.



Friedman geçen ay yaptığı bir açıklamada, "Batı Şeria'daki yerleşim yerlerinin topluca boşaltılması İsrail'de iç savaş çıkmasına yol açabilir" diyerek, yerleşimcilerin buraları kendi toprakları olarak gördüklerini ve bu topraklara bağlı olduklarını kaydetmişti.