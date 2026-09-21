ABD'den açıklama. 23 Eylül'de İranlı hava yolu şirketlerinin uçuşları küresel çapta duracak

CNBC’ye konuşan Bessent, İran uçaklarına hizmet vermeye devam eden yabancı havalimanları ve şirketlerin ABD finans sistemine erişimlerini riske atacağını belirtti.

Bessent, İran uçaklarına yakıt sağlanması, iniş hizmeti verilmesi veya bilet satışı gibi faaliyetlerde bulunan yabancı şirketlerin dolar üzerinden işlem yapma imkanlarının yaptırımlardan etkilenebileceği uyarısında bulundu.

ABD Hazine Bakanlığı daha önce de İran’ın havacılık sektörüne destek sağlayan kişi ve kuruluşların ikincil yaptırımlarla karşılaşabileceğini açıklamıştı. Washington, havacılığın yanı sıra İran’ın finans, altın, teknoloji ve deniz taşımacılığı alanlarındaki uluslararası bağlantılarını da hedef alıyor.

İran yönetiminden Bessent’in son açıklamalarına ilişkin henüz kamuoyuna açık bir yanıt gelmedi.

Bessent ayrıca İran’a yaptırımları aşmasında yardımcı olduğu öne sürülen üçüncü taraf kişi ve kuruluşların tespit edildiğini ve bu yapılara karşı da adımlar atılacağını söyledi.