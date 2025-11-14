ABD’den Alibaba’ya “Çin ordusuna destek” suçlaması

ABD yönetimi, çevrimiçi perakende devi Alibaba’nın, Çin ordusunun Amerika Birleşik Devletleri’ni hedef alan bazı askeri operasyonlarına teknolojik destek sağladığını öne sürdü. İddialar, Financial Times gazetesinin aktardığı bir Beyaz Saray ulusal güvenlik notuna dayanıyor.

Notta, “çok gizli” ibaresi kaldırılarak kamuoyuna açıklanan istihbarat bilgilerinin, Alibaba’nın Çin Halk Kurtuluş Ordusu’na kabiliyet kazandırdığı ve bunun ABD ulusal güvenliği için tehdit oluşturduğu değerlendirmesini içerdiği belirtildi.

Alibaba ve Çin’in Washington Büyükelçiliği ise iddialarla ilgili sorulara henüz yanıt vermedi.