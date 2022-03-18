ABD'den aralarında Abramovich'in uçağının da bulunduğu 100 uçağa "uçuş engeli"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'ya ihraç edilen ticari ve özel uçakların ABD'nin ihracat kontrollerini ihlal ettiğinin belirlendiği bildirildi.



İhracat kontrollerini ihlal ederek Rusya'ya uçan ticari ve özel uçakların tespit edildiği aktarılan açıklamada, bu uçaklara herhangi bir hizmet sağlanması için izin gerekeceği kaydedildi.



Açıklamada, böyle bir iznin olmaması halinde uçakları işletenlerin, Rusya dahil, herhangi bir yerde ihracat kontrollerini ihlal etme riskiyle karşı karşıya kalacağı, hapis ve para cezası, ihracat ayrıcalıklarının kaybı veya diğer kısıtlamaları içerebilecek eylemlere tabi olacakları ifade edildi.



Söz konusu önlemin, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına karşı verilen yanıtın bir parçası olduğuna işaret edilen açıklamada, bu uçakların herhangi bir hizmet alması engellenerek Rusya'dan yapılan uluslararası uçuşların etkin şekilde durdurulacağı vurgulandı.



Ticaret Bakanlığının açıklamasında paylaşılan listede, Rus iş insanı Abramovich'in uçağı Gulfstream G650'nin yanı sıra yolcu ve kargo taşımacılığı yapan Rus hava yolu şirketleri Aeroflot, AirBridge Cargo, Utair, Nordwind, Azur Air ve Aviastar-TU tarafından işletilen 99 Boeing uçağı yer aldı.



Abramovich'in en son Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'nda görüldü.

"CEZASIZ BİR ŞEKİLDE SEYAHAT ETMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"



ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ABD'nin ihracat kontrollerini ihlal eden uçakların listesini dünyayı haberdar etmek için yayımladıklarını belirtti.



Raimonda, "Rus ve Belarus şirketlerinin ve oligarkların yasalarımızı ihlal ederek, cezasız bir şekilde seyahat etmesine izin vermeyeceğiz.” ifadesini kullandı.



ABD Ticaret Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının başlamasının ardından Rusya'nın askeri kabiliyetlerini sürdürmek için ihtiyaç duyduğu teknolojilere ve diğer ögelere erişimini engelleyecek bir dizi ihracat kısıtlaması getirildiğini duyurmuştu.



Söz konusu kısıtlamaların öncelikle Rusya'nın savunma, havacılık ve denizcilik sektörlerini hedef aldığı belirtilmişti.