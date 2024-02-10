ABD'den askeri yardım için uluslararası savaş hukukuna uyma koşulu

İSRAİL'E YILDA 3,8 MİLYAR DOLARLIK ASKERİ DESTEK

ABD 100 ülkeye askeri yardım gönderiyor ve İsrail 1950’den bu yana bu ilkelerin başını çekiyor. İsrail ABD'den her yıl 3,8 milyar dolar değerinde silah ve teçhizat yardımı alıyor.



Yayınlanan kararnamede belirtildiğine göre ABD’den silah yardımı alan ülkelerin, savaş sırasında sivillere gönderilen yardımların ulaştırılmasını da garanti altına alması gerekecek.



Kararnamenin destekçilerinden olan senatörlerden Chris Van Hollen, Biden’ın böylece İsrail hükümetine baskıyı artırabileceğini söyledi.



Üst düzey bir yetkili, "Bunu herhangi bir ülke veya ülkenin bu standartları ihlal ettiğini düşündüğümüz için yayınlamıyoruz. Eğer bunu yapsaydık, bunu uzun zaman önce duymuş ve sonuçlarını görmüş olurdunuz” diye konuştu.